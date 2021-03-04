Taylandlı denizci yanan teknede mahsur kalan 4 kediyi sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Tayland Donanmasına bağlı bir denizci, Andaman Denizi'nde yanan bir teknede mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Koh Adang Adası'na 13 kilometre uzaklıkta, "Nava 10" adlı balıkçı teknesi alev alarak batmaya başladı.

Tekne mürettebatının tamamının denize atlamasının ardından bölgede petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol eden Tayland Donanması, batmak üzere olan teknedeki 4 kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Tekneye doğru yüzen bir denizci, kedileri birer birer sırtında taşıyarak kurtarmayı başardı.

Olay sosyal medyada büyük ilgi topladı.