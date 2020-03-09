Taylandlı gelin Giresun'da müslüman oldu - Son Dakika
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Taylandlı gelin Giresun'da müslüman oldu

7 saat önce

Japonya'da tanıştığı Giresun Bulancaklı Adnan Arayan'la Bulancak ilçesinde evlenen budist kadın ve oğlu kendi istekleriyle müslüman oldular.

Taylandlı gelin Giresun'da müslüman oldu, System.String[]

Japonya'da tanıştığı Giresun Bulancaklı Adnan Arayan'la Bulancak ilçesinde evlenen budist kadın ve oğlu kendi istekleriyle müslüman oldular.


Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Adnan Arayan Japonya'da çalıştığı dönemde gönlünü kaptırdığı Tayland vatandaşı Phonchanit'la yaklaşık 2 yıl önce memleketi Bulancak'ta dünya evine girdi. Yaklaşık 6 yıl Japonya'da çalışan ve bu dönemde tanıştığı Taylandlı Phonchanıt'a aşık oldu, 2 yıl boyunca Japonya'da birlikte olan çift, evlilik kararı alarak Türkiye'ye dönüş yaptı ve Bulancak'ta dünya evine girdiler. Aradan geçen iki yıllık süreçte Müslümanlığı tanıyan ve kendi isteğiyle Müslüman olmak isteyen Taylandlı gelin Bulancak Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti. Gerekli araştırmaların ve işlemlerin ardından müftülük binasında gerçekleştirilen ihtida merasimiyle birlikte kelimeyi şehadet getiren Budist gelin Phonchanıt (41) ve oğlu Puttımate Lumla (9) müslüman oldular ve 'Pelin' ile 'Sinan' ismini aldılar.


İlçe müftüsü Cevat Erişti ihtida merasiminde yaptığı konuşmasında "Dinimiz en son ve en mükemmel dindir. Hepimizin dinimizi en güzel şekilde yaşamamız ve başkalarına da örnek olmamız gerekir. Dinimizin emirlerini yerine getirme ve yasaklarından sakınma hususunda hassas olmamız gerekmektedir. Bu kardeşlerimizi kutluyorum. Ne kadar güzel Rabbim kendilerine hidayet nasip etti. Bundan sonraki hayatınızı Rabbimin rızası doğrultusunda geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.


Adnan Arayan ise yaptığı açıklamada "Japonya'da çalıştığım dönemde eşimle tanıştık ve birbirimize aşık olduk, yaklaşık 4 yıldır tanışıyoruz ve 2 senedir evliyiz. Bulancak'a dönüp evlendikten sonra eşim 2 sene boyunca dinimizi tanıdı ve geçen süreçte müslümanlığa ve gelenek göreneklerimize ısındı bana Müslüman olmak istediğini iletti, bizde başvurumuzu yaptık ve eşim ve oğlu Müslüman oldular, çok mutluyuz" diye konuştu.


Bulancaklı Adnan Arayan'ın ilk eşinden 13 yaşında bir kız çocuğu, müslüman olan Taylandlı gelin Pelin Arayan'ın ise ilk eşinden 9 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor. - GİRESUN

Bulancak, Japonya, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:46 Kaynak: İHA
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