Taylandlı gelin mutluluğu Çanakkale'de buldu - Son Dakika

Taylandlı Najhatai Caiwan, arkadaşlarını ziyaret için geldiği Çanakkale'de tanıştığı Mert Onay ile dünyaevine girdi.

Yaklaşık 5 ay önce Biga ilçesindeki arkadaşlarını ziyaret için kente gelen Caiwan, burada Mert Onay ile tanıştı ve arkadaş oldu.

Caiwan'ın ülkesine dönmesinin ardından telefonla görüşmeyi sürdüren gençler bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Bunun üzerine tekrar Türkiye'ye gelen Caiwan ile Onay, evlilik işlemlerini başlattı. Gelibolu Belediyesi Nikah Salonu'nda evlenen çiftin nikah şahidi, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü oldu.

Yaşadığı şehirde restoran işlettiğini belirten Caiwan, "Ben her şeyi bırakıp sevdiğimin yanına geldim. Burada yeni bir hayata başlayacağım. İşlerimizi yoluna koyduktan sonra eşim Mert Onay ile bir restoran açmayı planlıyoruz. Türk ve Tayland yemekleri olacak. Türkiye'yi seviyordum. Şimdi burada bir de sevdiğim insan oldu. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.