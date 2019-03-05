Son Dakika Haberleri: Taylandlı İş Adamı Kızına Eş Bulmak İçin Yarışma Düzenleyecek

Taylandlı İş Adamı Kızına Eş Bulmak İçin Yarışma Düzenleyecek

1 saat önce

KUALA Taylandlı iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

Taylandlı İş Adamı Kızına Eş Bulmak İçin Yarışma Düzenleyecek, System.String[]
KUALA Taylandlı iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

Durian meyvesi satışı yapan 58 yaşındaki Arnon Rodthong, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 yaşındaki kızının bir süredir evlenmek istediğini ve kızına ideal bir eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini belirtti.

İş adamı Rodthong, kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) para vereceğini ifade etti.

Kızına eş bulmak için ne tür bir yarışma düzenleyeceği bilgisini paylaşmayan iş adamı, "Eğer birinin gelip kızıma damat olmasını beklersem uzun zaman alır. O yüzden şimdiden gelmesini talep ediyorum." dedi.

İş adamının kızı Karnsita Rodthong ise babasının fikrinden gayet memnun olduğunu belirterek, "Seçici biri değilim, sosyal etkinliklere götürüp beraber fotoğraf çektirebileceğim birini arıyorum." ifadesini kullandı.

Zengin iş adamının sosyal medya paylaşımının ardından yüzlerce kişi, iş adamının kızıyla evlenmek için başvuruda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

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