Taylandlı Kadın İslam'ı Seçti
24 dakika önce
Tekirdağ Şarköy ilçesinde yaşayan Tayland vatandaşı Panchaphon Pandee Müslüman oldu.
Tekirdağ Şarköy
ilçesinde yaşayan Tayland
vatandaşı Panchaphon Pandee Müslüman oldu.
Pandee beraberindeki eşi İsa Yengeç Şarköy Müftülüğüne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini bildirdi. Burada Şarköy Müftüsü Menderes
Karapunar öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Pandee, Müslüman oldu.
Müftü Karapunar daha sonra Panchaphon Pandee'ye, İslam dini hakkında bilgi verildi.
Karapunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftin sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendiklerini öğrendiğini söyledi.
Komşularına sürekli Müslüman olmak istediğini söyleyen Taylandlı Simge
'nin eşiyle müracaatta bulunduğunu ifade eden Karapunar, "Allah Simge ismini seçen Taylandlı Panchaphon Pandee'ye güzel bir kul olmayı nasip etsin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:59 Kaynak: AA
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