Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü - Son Dakika

Taylad'ın Samut Songkhram şehrinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Potay Suriyawt Jiwakanon, hasta olduğu için 3 gün okula gidemedi ve bu süre için rapor aldı. Raporu okula götürdüğünde ise öğretmeni ödevi yapıp yapmadığını sordu. Ödevini yapamayan Jiwakanon'a öğretmeni 100 kez çömelerek zıplama cezası verdi. Ancak hasta öğrencinin bünyesi buna daha fazla dayanamadı.

ÖLÜ BULUNDU

Öğretmenin kendisine ceza olarak verdiği 100 zıplamayı tamamlamak isterken iyice zayıf düşen Samut'un yere yığıldı. Eve giden Samut ertesi sabah gece vardiyasından dönen anne ve babası tarafında ölü bulundu. Kalbi durduğu için ölen Samut'un ailesinin şikayeti üzerine öğretmen açığa alınırken, okul yönetimi aileden özür dileyerek gereken tazminatı ödeyeceğini söyledi.