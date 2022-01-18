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Taylandlı Pronkaew Esma oldu - Son Dakika

Taylandlı Pronkaew Esma oldu

18.01.2022 09:27
Taylandlı Pronkaew Esma oldu

Tayland vatandaşı Pornkaew Çorlu İlçe Müftülüğüne müracaat ederek İslam dinini seçti ve Müslüman oldu.

Tayland vatandaşı Pornkaew Çorlu İlçe Müftülüğüne müracaat ederek İslam dinini seçti ve Müslüman oldu. Taylandlı Pornkaew'ın yeni adı ise Esma oldu.

Üniversite mezunu olan Pornkaew Phormphiphat yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur'an-ı Kerim'in İngilizce dilinde mealini baştan sona okuduğunu, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini ve araştırmalar sonucunda İslam dinini beğendiğini ifade ederek Çorlu İlçe Müftülüğü'ne başvurdu. Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ve şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhid'i söyleyip İslam dinini kabul eden Taylandlı Pornkaew, Esma ismini aldı.

Esma'ya Çorlu İlçe Müftülüğünde düzenlenen İhtida merasiminde Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim Meali ile İslam İlmihali hediye edildi.

(Serdar Şahin/ İHA)

Taylandlı Pronkaew Esma oldu
Taylandlı Pronkaew Esma oldu

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Kaynak: İHA

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