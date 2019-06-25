Taylandlı "Sıla" Çanakkale'ye gelin geldi

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Fiat Chrysler ile Renault'nun birleşme müzakereleri yeniden gündemde

Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı

Binali Yıldırım'a kabinede veya Cumhurbaşkanlığında görev verileceği iddia edildi

'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi