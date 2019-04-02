Son Dakika Haberleri: Taylandlı Turisti Dolandıran Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis

Taylandlı Turisti Dolandıran Taksiciye 1 Yıl 4 Ay Hapis

1 saat önce

- Taylandlı turisti dolandıran taksiciye 1 yıl 4 ay hapisİSTANBUL - Şişli'de Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı iddia edilen taksici Birol T. 1 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

- Taylandlı turisti dolandıran taksiciye 1 yıl 4 ay hapis

İSTANBUL - Şişli'de Tayland uyruklu turist kadını taciz ettiği ve dolandırmaya çalıştığı iddia edilen taksici Birol T. 1 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda taksisine bindiği Tayland uyruklu kadın turisti taciz ederek dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan sürücünün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Birol T. ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Birol T. şikayetçi ile şakalaştıklarını söyledi.
Mahkeme sanık savunmasının tamamlanmasının ardından kararını açıkladı.
Mahkeme, Taylandlı turistin şikayetini geri çektiği gerekçesiyle, 'taciz' suçundan sanığın beraatine karar veren mahkeme, sürücü Birol T.'yi 'hırsızlık' suçundan ise 1 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kararlaştırdı.
Olayın geçmişi
İstanbul'da geçtiğimiz aylarda Tayland uyruklu turistte tacizde bulunarak fazla ücret aldığı kaydedilen taksi sürücüsünün görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Turistin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada taksici Birol T. tutuklanmıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde taksi sürücüsünün yol boyunca sık sık kadının elini tutmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde taksi sürücüsünün 100 lira uzatan kadının verdiği parayı el çabukluğuyla saklayarak 20 lira almış gibi yaparak 20 lira daha istediği yansımıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede taksi sürücü Bİrol T.'nin "Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs' suçlarından 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Taksici Birol T., turistin şikayetini geri çekmesi üzerine 29 gün sonra ilk duruşmada tahliye edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:59 Kaynak: İHA

turist, Şişli, Tayland, 3. Sayfa
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