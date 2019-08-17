Taylandlıların sevgilisi 'yetim' dugong midesini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti
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Tayland halkının sevgilisi haline gelen dugong yavrusu, sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Tayland halkının sevgilisi haline gelen dugong yavrusu 'Marium', sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Nisan ayında karaya vurmuş olarak bulunmasının ardından Tayland Deniz ve Kıyı Araştırmaları ekiplerince bakılan deniz memelisine yapılan otopsinin ardından ölüm nedeninin sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48
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