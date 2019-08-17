Son Dakika Haberleri: Taylandlıların sevgilisi 'yetim' dugong midesini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Haber

Taylandlıların sevgilisi 'yetim' dugong midesini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti

5 dakika önce

Tayland halkının sevgilisi haline gelen dugong yavrusu, sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Taylandlıların sevgilisi 'yetim' dugong midesini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]
Tayland halkının sevgilisi haline gelen dugong yavrusu 'Marium', sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Nisan ayında karaya vurmuş olarak bulunmasının ardından Tayland Deniz ve Kıyı Araştırmaları ekiplerince bakılan deniz memelisine yapılan otopsinin ardından ölüm nedeninin sindirim sistemini tıkayan plastik atıklar olduğu açıklandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı
3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Galatasaray transferde artıya geçemezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 15:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taylandlıların sevgilisi 'yetim' dugong midesini tıkayan plastik atıklar nedeniyle hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]