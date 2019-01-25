Taylor Swift'in 1 Milyon Dolarlık Hukuk Zaferi!
1 saat önce
The Blast sitesi, önceki gün görülen 1 milyon dolarlık komisyon davasında, mahkemenin Taylor Swift'i haklı bulduğunu duyurdu.
The Blast sitesi, önceki gün görülen 1 milyon dolarlık komisyon davasında, mahkemenin Taylor Swift
'i haklı bulduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:00
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