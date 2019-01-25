Son Dakika Haberleri: Taylor Swift'in 1 Milyon Dolarlık Hukuk Zaferi!

Taylor Swift'in 1 Milyon Dolarlık Hukuk Zaferi!

1 saat önce

The Blast sitesi, önceki gün görülen 1 milyon dolarlık komisyon davasında, mahkemenin Taylor Swift'i haklı bulduğunu duyurdu.

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The Blast sitesi, önceki gün görülen 1 milyon dolarlık komisyon davasında, mahkemenin Taylor Swift'i haklı bulduğunu duyurdu.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:00 

Taylor Swift, Magazin
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