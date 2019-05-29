Son Dakika Haberleri: Taylor Swift Müziğiyle Politik Mesaj Verecek
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Taylor Swift Müziğiyle Politik Mesaj Verecek

1 saat önce

Donald Trump karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Taylor Swift, merakla beklenen ve yakında çıkacak albümünün politik mesaj içerdiğini açıkladı.

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Donald Trump karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Taylor Swift, merakla beklenen ve yakında çıkacak albümünün politik mesaj içerdiğini açıkladı.
Taylor Swift Müziğiyle Politik Mesaj Verecek
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:02 
Donald Trump, Taylor Swift, Magazin
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