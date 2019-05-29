Taylor Swift Müziğiyle Politik Mesaj Verecek
1 saat önce
Donald Trump karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Taylor Swift, merakla beklenen ve yakında çıkacak albümünün politik mesaj içerdiğini açıkladı.
Donald Trump
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:02
karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Taylor Swift
, merakla beklenen ve yakında çıkacak albümünün politik mesaj içerdiğini açıkladı.
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