Taylor Swift'ten Madonna'ya övgü
56 dakika önce
Taylor Swift, Madonna'nın önceki turnelerinden farklı olarak daha küçük bir gruba sunulan Madame X şovunun 'harika bir iş' olduğunu söyledi.
Taylor Swift, Madonna'nın önceki turnelerinden farklı olarak daha küçük bir gruba sunulan Madame X şovunun 'harika bir iş' olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
Seda Sayan, Yemekteyiz'de herkese bir verilmesini yasakladı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, YPG yanlısı spikere verdiği cevaplarla alkış aldı Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz 5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı