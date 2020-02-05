TAYSAD'da üst düzey atama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TAYSAD'da üst düzey atama - Son Dakika Ekonomi

TAYSAD'da üst düzey atama

7 saat önce

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nde (TAYSAD) üst düzey bir atama gerçekleşti.

TAYSAD'da üst düzey atama, System.String[]

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nde (TAYSAD) üst düzey bir atama gerçekleşti. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlenen Metin Karadaş, TAYSAD Genel Sekreterliği'ne atandı.


Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Metin Karadaş getirildi. TAYSAD'daki görevine Şubat itibariyle başlayan Karadaş, Türkiye'nin stratejik öneme sahip iş kolları arasında yer alan otomotiv sektörüne, TAYSAD çatısı altında hizmet edecek olmaktan dolayı büyük onur ve heyecan duyduğunu söyledi.


TAYSAD'da devamlılığın esas olduğunu vurgulayan Karadaş, "TAYSAD, 42 yıllık geçmişi ve 200 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 456 üyesi ile otomotiv sektörünün üst üste 14. kez ihracat lideri olmasında büyük bir paya sahip. Derneğimizin bugüne kadar tüm paydaşları ile yürüttüğü işbirlikleriyle sağladığı katkının artarak devam edeceği kanaatindeyim. Bu amaçla TAYSAD'ın, 'yeni teknolojilere uyum', 'güçlü ve rekabet edici tedarik sanayi', 'daha çok ihracat', 'ana sanayi ile daha yakın işbirliği' konularındaki hedeflerine ulaşması adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


Otomotiv sektöründe 20 yıllık birikime sahip


Üniversite öğrenimini 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde tamamlayan Karadaş, çalışma hayatına 1999 yılında Ford Otosan'da Satınalma Uzmanı olarak başladı. Çalışmalarına 2003-2004 yıllarında Ford İngiltere'de devam eden Karadaş, daha sonra ise Ford Otosan'da Satınalma Müdürlüğü görevine getirildi. 2016 yılında Satınalma Direktörü olarak Otokar A.Ş'ye transfer olan Karadaş, 2018-2019 yıllarında ise Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Karadaş, otomotiv sektöründeki çalışmalarına TAYSAD Genel Sekreteri olarak devam edecek. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TAYSAD'da üst düzey atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]