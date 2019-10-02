TAYSAD’dan Volkswagen yatırımı açıklaması
1 saat önce
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırımının domino etkisi yaratabileceğini ve diğer şirketlerin de yatırıma yönelebileceğini söyledi.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırımının domino etkisi yaratabileceğini ve diğer şirketlerin de yatırıma yönelebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:46
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