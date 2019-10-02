Son Dakika Haberleri: TAYSAD’dan Volkswagen yatırımı açıklaması
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TAYSAD’dan Volkswagen yatırımı açıklaması

1 saat önce

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırımının domino etkisi yaratabileceğini ve diğer şirketlerin de yatırıma yönelebileceğini söyledi.

TAYSAD’dan Volkswagen yatırımı açıklaması, System.String[]

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırımının domino etkisi yaratabileceğini ve diğer şirketlerin de yatırıma yönelebileceğini söyledi.

Volkswagen, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:46 
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