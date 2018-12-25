Taysad'ın Düzenlediği 'Bakım Konferansı'na Sektör Temsilcilerinin İlgisi Yine Yoğundu

Kanca: Robot teknolojileri artık hayatımızda daha çok yer edinecek

Konferansa; ABB, Yaskawa, Fanuc, Barida gibi sektörün öncü kuruluşlarından önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

TAYSAD tarafından 5'incisi düzenlenen Bakım Konferansı'nda açılış konuşmasını gerçekleştiren TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca,"TAYSAD olarak her yıl önemli birçok konferansa imza atıyoruz. Bakım Konferansımız da önemli etkinliklerimizden birisi. Bakım, Türkiye'deki şirketlerde geri planda kalan bir konu… Bakımın ne kadar önemli olduğunu ve diğer birimlerle ne kadar iç içe olduğunu bu konferansı düzenleyerek göstermek istedik. Bu alanda robotik teknolojiler her geçen gün daha da hayatımızda yer ediyor ve ağırlıkları giderek artacak" diye konuştu.

"Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle mesleki eğitime destek veriyoruz"

Üretim ekipmanlarını sürekli fonksiyonel tutarak, hat duruşlarını en düşük seviyeye çekmeye çalıştıklarını belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Berke Ercan, "Sürdürülebilir iyileştirme, geliştirme çalışmalarını sürekli geçekleştirdiğimiz, çok yüksek kalite beklentilerine cevap verdiğimiz otomotiv sektöründe, sahaya yansıyan işlerin büyük kısmını bakım bölümlerimiz gerçekleştirmektedir. Bakım Konferansımızı, otomotiv sektörünün bakım konusundaki ortak platformu haline dönüştürmek istiyoruz. Bu yılki konferansımızda otomotiv tedarik sanayi firmalarından, ana sanayiden, üniversiteler ve liselerden katılımcılarımız var. Fuaye alanında ise sektörünün lider kuruluşları ve robotik alanında uzmanlaşan firmaların stand alanları mevcut. Bu sayede, konferans katılımcılarının kendi arasındaki ilişkileri geliştirmelerine de ortam sağlamayı amaçladık. TAYSAD Bakım Konferansı, bizim her yıl bir defa yapacağımız büyük buluşmamız haline gelmeli; burada fikir, istek ve ihtiyaçlarımızı paylaşabilmeliyiz" diye konuştu.

TAYSAD olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinciyle mesleki eğitime destek olmaya devam ettiklerinin altını çizen Ercan, "Bu yıl iki lise ve bir üniversitenin robotik kulüplerinin konferansımıza katılımını sağladık. Öğrencilerimize, firmalarımızla birlikte elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Her sene gelişmeye devam ediyoruz, önümüzdeki yıl daha da gelişmiş ve güçlenmiş olarak burada buluşacağız" dedi.

Konferansta, ABB, FANUC, YASKAWA ve BARIDA firmaları, endüstriyel robot teknolojilerindeki son yenilikleri ve uygulamaları aktarırken, TAYSAD üyesi TOYOTETSU robot yatırım kararı alınırken dikkat edilmesi gerekenleri, GRUPAS ise bakım fonksiyonunda benchmark uygulamalarını dinleyicilerle paylaştı. Konferansa katılan bakım bölümü çalışanları, fuaye alınındaki standlarda da farklı ürün ve hizmet sağlayıcılarla bir araya geldi.