Son Dakika Haberleri: Taysad ve Togg "Türkiye'nin Otomobili" İçin Bir Araya Geldi

Taysad ve Togg "Türkiye'nin Otomobili" İçin Bir Araya Geldi

1 saat önce

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile TAYSAD arasında, grup tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi,...

Taysad ve Togg
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile TAYSAD arasında, grup tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı." ifadesini kullandı.

Kanca, yazılı açıklamasında, TOGG ve TAYSAD'ın, Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladığını bildirdi.

TAYSAD'ın, Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü aracı desteklediğini belirten Kanca, ülkeye daha çok otomotiv yatırımı gelmesini, daha çok araç üretilmesini ve ihraç edilmesini istediklerini vurguladı. Kanca, bu bağlamda Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden itibaren desteklediklerini anımsatarak, "TOGG ile TAYSAD arasında, grup tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı." bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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