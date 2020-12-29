TAYSAD, verimlilik projesi ile işletmelerin israfını azaltıyor - Son Dakika

TAYSAD, verimlilik projesi ile işletmelerin israfını azaltıyor

29.12.2020 13:29
TAYSAD, verimlilik projesi ile işletmelerin israfını azaltıyor, System.String[]

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 5'inci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi'nin gelişim ve değerlendirme toplantısını katılımcı firmalarla birlikte sanal platformda gerçekleştirdi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 5'inci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi'nin gelişim ve değerlendirme toplantısını katılımcı firmalarla birlikte sanal platformda gerçekleştirdi.

TAYSAD açıklamasına göre, derneğin 5'inci verimlilik projesi olarak yürüttüğü ve Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (Ur-Ge) kapsamında desteklediği İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi'nin gelişim değerlendirme toplantısını katılımcı firmalarla online ortamda yapıldı.

Yapılan açıklamada Ocak 2020'de başlatılan projenin birinci etabı kapsamında, katılımcı firmalar 5,3 milyon TL tutarında iyileşme sağladı.

Katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın gün geçtikçe arttığını belirten TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yaptığı değerlendirmede İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi ile israfların azaltılarak maliyetlerin iyileştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Kanca, "Sürecin sonunda projeyi başarıyla tamamlayan firmalar, küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı yapıda rekabet edebilecek ve tedarik zincirinde elde edilen kazançlarla, gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek yatırımların geri dönüşümünü artırabilecek. Firmalar proje sayesinde; kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir oranında artış, proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Şirket yönetimlerinin bu projelere destek olması gerekiyor"

Projeyi tüm katılımcı üyelerin yüksek sinerji, takım çalışması, firmaların kendi içerisinde karşılıklı bilgi alışverişiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Kanca, şunları kaydetti:

"Pandeminin etkilerine rağmen, kısıtlamalara rağmen projemizin ilk dönemini başarıyla gerçekleştirdik. Şirket içerisinde büyük dönüşümler çok kolay olmuyor Mutlaka bir yerlerde tıkanıyor. O yüzden dışardan bir gözün koç olması, hakem olması çok fayda sağlıyor. Bu dış hakem şirket içerisindeki tartışmaları azaltıyor, doğrusu budur diyor ve herkes o doğrunun peşinden gidiyor. Bu tür projelerin başarılı olmasında en önemli etken, tepe noktanın bunu destekliyor olması. Şirket yönetimlerinin bu projelere destek olması gerekiyor."

Proje toplantısına katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Uzmanı Zeynep Sezen, projenin kümelenme projelerinde örnek teşkil ettiğine işaret etti. Sezen, "Ur-Ge projeleri uluslararası rekabetçiliği geliştirilmesi ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde yürütülen projelerdir. Firmalarımızın küçüklü büyüklü bir araya gelerek kümelenme mantığı çerçevesinde rekabetçilik gücünü arttırarak kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu projede TAYSAD çatısı altında otomotiv sektörü kümesi oluşturuldu ve projenin başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Proje ile 3 fazda gözle görülür gelişim

TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 3 Projesi'nin uygulama çalışmalarını yürüten ve proje hakkında bilgi veren İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan ise, "Proje birbirine bağımlı 3 fazdan oluşuyor. 1'inci faz temel eğitim. Yalın araçları nasıl kullanırız? Bu araçlar ne işe yarar? Hangi durumda hangi araç kullanılır ya da kullanılamaz konusunda eğitimler ve danışmanlıktan oluşuyor. 2'inci faz, bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşların, iç danışmanların ve proje liderlerinin, firmanın geri kalan tarafına çalışmaları yaygınlaştırması ve paralelinde de ürün geliştirme süreçleri ve mavi yaka organizasyonlarıyla alakalı çalışmaları kapsıyor. 3'üncü ve son faz ise, artık icraatta bir noktaya gelindiğinde bunun topyekün bir hareket haline gelmesi ve hedeflerle yönetim dediğimiz modülün devreye alınmasından oluşuyor." değerlendirmesini yaptı.

Projenin şirketlere sağladığı ekonomik faydaya da değinen Tezcan, "Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 2 projemizdeki 11 firmanın, yaklaşık 1.5 yıllık proje süresince yaptıkları iyileştirmelerle sağladıkları fayda yaklaşık 16 milyon TL seviyesinde idi. 2020 Ocak ayında başlayan Grup 3 Projemizde ise TAYSAD üyesi 10 firma, salgına rağmen projenin sadece ilk fazında yaptıkları çalışmalarıyla 5.3 milyon TL'lik kazanç elde etmiş oldu. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Yönetim Kurulu, Türk Lirası, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAYSAD, verimlilik projesi ile işletmelerin israfını azaltıyor - Son Dakika Ekonomi


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