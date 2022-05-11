Tayvan, 3 günlük füze denemelerine başladı - Son Dakika
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Tayvan, 3 günlük füze denemelerine başladı

11.05.2022 11:11
Tayvan, 3 günlük füze denemelerine başladı

Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından, dün Tayvan'ın güneydoğusunda bulunan Pingtung kentindeki bir askeri üste 3 gün sürecek füze testlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı açıklandı.

Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından, dün Tayvan'ın güneydoğusunda bulunan Pingtung kentindeki bir askeri üste 3 gün sürecek füze testlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı açıklandı.

Tayvan'ın güneydoğusundaki Pingtung kentinde füze denemeleri başladı. Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından Pingtung kentindeki Jiupeng askeri üssünde füze testlerinin başladığı duyurulurken, testlerin 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Açıklamada, 3 gün boyunca yalnızca sabahın erken saatlerinde ve öğlen saatlerinde toplam 4 tur füze testi gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca testleri izlemek için insansız hava araçlarının NCSIST tarafından bölgede konuşlandırılacağı açıklandı.

Yetkililer uçak ve gemileri, füze testlerinin yapıldığı zaman dilimlerinde Tayvan'ın Orkide Adası ve Yeşil Ada'yı çevreleyen güneydoğu sularını kapsayan test bölgesinden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir savaş gemisinin dün yerel saatle 05.00 sıralarında Orkide Adası'nın kuzeydoğusunda, NCSIST'nin füze testlerine başladığı ilk gün tespit edildiği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sun Li-fang yaptığı açıklamada, Tayvan'ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Tayvan ordusunun Çin'in askeri manevralarını yakından izlediğini söyledi. Tayvan'ın 3 gün boyunca hangi tür füzeleri deneyeceği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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