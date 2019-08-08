Son Dakika Haberleri: Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nun etkisi altına giriyor
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Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nun etkisi altına giriyor

33 dakika önce

Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nu bekliyor

Tayvan 6 şiddetinde depremin ardından Lekima Tayfunu'nun etkisi altına giriyor, System.String[]
Dünyanın en şiddetli tayfunlarından birine hazırlanan Tayvan 6 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Ülkenin kuzeydoğu sahilinde yaşanan doğa felaketinde bir kişi hayatını kaybederken 10 bin binada elektrik kesintisi yaşandı.

Depremin hemen ardından ise ülke, en yüksek şiddette tayfun kategorisinde değerlendirilen Lekima Tayfunu'nun etkisi altına girecek. Okyanus üzerinde saatte 15 kilometre hızla hareket ettiği kaydedilen Lekima'nın ülkenin kuzeydoğu kıyılarına ulaştığında saatte 227 kilometre hızda rüzgara sahip olması bekleniyor.
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Tayvan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:13 
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