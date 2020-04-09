Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi - Son Dakika

Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi

32 dakika önce

Asya'da bulunan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine jest yaparak, 7 milyon adet hibe maske gönderdi.

Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi, System.String[]

Asya'da bulunan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine jest yaparak, 7 milyon adet hibe maske gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Asya'da bulunan ve 23 milyon nüfusu sahip olan ada ülkesi Tayvan, AB ülkelerine 7 milyon adet hibe maske gönderdi. Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'na uçakla gönderilen maskeler buradan farklı Avrupa ülkelerine gönderilecek. İsviçre, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi Avrupa ülkelerine hibe edilen maskelerle ilgili olarak düzenlenen törene Tayvan'ın Berlin Temsilcisi Büyükelçi Dr. Jhy-Wey Shieh, Tayvan'ın Frankfurt Başkonsolosu Wei-Ta Chang, Federal Milletvekili ve Tayvan Dostluk Grubu Başkanı Michael Gahler, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Klaus-Peter Willsch, Federal Milletvekili ve Berlin Tayvan dostluk Grubu Derneği Başkanı Erwin Rüddel, Federal Meclis Sağlık Komitesi Üyesi Axel Fischer, Federal Milletvekili Dr. Hermann Otto Solms ve ev sahibi olarak Hessen Eyaleti Milletvekili İsmail Tipi, katılarak, yardımlardan dolayı Tayvanlı yetkililere teşekkür etti.

"Bu tecrübelerimizi Kovid-19 salgınına karşı kullanıyoruz"

Tayvan'ın Berlin Temsilcisi Büyükelçi Dr. Jhy-Wey Shieh, teslim töreninde yaptığı konuşmada 2003 yılında yaşanan SARS virüsünden Tayvan'ın etkilendiğini dile getirirken, Tayvan'ın yardımına Avrupa ülkelerinin yetiştiğini söyledi. Büyükelçi, "Bugün 17 yıl önce bizim yardımımıza koşan Avrupalı dostlarımızın küçükte olsa bir jestle yanlarında olduğumuzu ve onlara 17 yıl sonra teşekkür ettiğimizi ve her zaman Tayvan ile Avrupa ülkelerinin dostluk ilişkilerinin devam edeceğine göstermek istedik. Biz 2003 yılında SARS salgını zamanından sonra bulaşıcı hastalıklar konusunda büyük tecrübe elde ettik. Bu tecrübelerimizi Kovid-19 salgınına karşı kullanıyoruz. Salgından kurtulabilmek için en acil önlemlerin başında ise ağız ve burun maskesidir. Biz de bu acil ihtiyacı dostlarımızla paylaşarak üzerimize düşen insani vazifemizi yerine getirdik. Bir an önce dostlarımızın bu salgından kurtulmalarını diliyoruz" dedi.

"Tayvan, Asya'nın merhamet yüzü oldu"

Tayvan'ın hibe olarak gönderdiği maskelerin devir teslim törenine katılan Hristiyan Demokrat Parti CDU Hessen Eyaleti Milletvekili ve Hessen Eyaleti Tayvan Dostluk Derneği Başkanı İsmail Tipi, törende yaptığı konuşmada Tayvan'ın hibe jestinin Alman dostları tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyerek teşekkür etti. Türk Kökenli Hessen Eyalet Milletvekili İsmail Tipi, Almanya'ya hibe edilen maskelerin Federal sağlık Bakanlığının koordinasyonu ile başka hastaneler olmak üzere ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılacağını belirtti. Tipi, "Almanya ile Tayvan yakın ilişkiler yürütmektedir. Biz Tayvan'a Asya'nın güler yüzü olarak biliyoruz. Bu küçük fakat gönlü büyük olan ülke yaptığı hibe jestiyle Asya'nın merhamet yüzü olduğunu gösterdi" diyerek Tayvan halkına ve yetkililerine teşekkür etti.

(İHA)

Avrupa Birliği, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti 20 milyon lira olarak belirlendi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 20:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayvan AB ülkelerine 7 milyon hibe maske gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]