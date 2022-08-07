Tayvan, "Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği" iddiasını reddetti - Son Dakika
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Tayvan, "Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği" iddiasını reddetti

07.08.2022 18:26
Tayvan, "Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği" iddiasını reddetti

Tayvan, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatlar sırasında "Çin savaş gemisinin kara suları olarak gördüğü bölgeye girdiği" iddiasını yalanladı.

Tayvan, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatlar sırasında "Çin savaş gemisinin kara suları olarak gördüğü bölgeye girdiği" iddiasını yalanladı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait "Tip 052D" sınıfı Nancing muhribinin, dün Ada'nın doğusundaki Hualien vilayeti kıyısı yakınlarında seyrettiğine ilişkin yorumların doğru olmadığını savunuldu.

Açıklamada, ilgili haberlerin " Pekin'in Tayvan'ı hedef alan dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu" belirtildi.

Çin haber ajansı Xinhua, dün, tatbikatın 3'ncü gününde, bir PLA askerinin, Tayvan'ın "Chi-yang" sınıfı Lanyang fırkateynini dürbünle izlediği fotoğrafı paylaşmıştı.

Fotoğrafın nerede çekildiğine dair bilgi verilmezken, ulusal basındaki haberlerde, arka planda görülen beyaz bacanın, kömürle çalışan Hoping Elektrik Santraline ait olduğu, dolayısıyla geminin Ada'nın doğusundaki Hualien vilayeti yakınında seyrettiği ileri sürülmüştü.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise buna karşılık bugün, Hualien Hava Üssü'nden kalkan F-16V savaş uçaklarının, Magong muhribindeki Tayvan askerlerinin PLA Donanması'na ait Maanşan fırkateynini dürbünle izlediği görüntüleri paylaştı.

Tarafların, askeri güç gösterilerini fotoğraf, görüntü ve medya mesajları aracılığıyla da sürdürdükleri dikkati çekiyor.

Çin, 4 gündür sürdüğü tatbikatlarla egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde Çin'in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan, 'Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği' iddiasını reddetti - Son Dakika

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