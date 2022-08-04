Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü - Son Dakika
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Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü

04.08.2022 17:14
Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü

Tayvan, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirdi.

Tayvan, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlarda fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ordusunun, yerel saatle 13.56 ila 16.00 arasında ateşlediği 11 güdümlü Donfeng füzesinin Ada'nın kuzey, güney ve doğu bölgelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada "faaliyetin bölgesel barışı tehlikeye attığı" belirtilerek "Tayvan silahlı kuvvetlerinin izleme ve keşif araçlarıyla durumu tespit ettiği, savunma sistemlerini devreye sokarak teyakkuza geçtiği" kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı, öğle saatlerinde "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiğini, hedeflerin başarıyla vurulduğunu" duyurmuştu.

PLA'nın Doğu Cephesi Komutanlığının sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayınladığı videolarda "Dongfeng 15-B" tipi kısa menzilli güdümlü füzelerin ateşlendiği görüldü.

Ayrıca Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinden ateşlenen PCL-191 roketlerinin Pingtan Adası açıklarına düştüğü bildirildi.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ve Tayvan otoritelerini hedef aldı.

Sözcü Tan, "Çin ordusu kendisine verilen emri yerine getiriyor. Tayvan ile ABD arasındaki suç birliği yalnızca Tayvan'ı derin bir felakete sürükleyecek ve Tayvanlı vatanseverlere büyük zarar verecektir." dedi.

Çin insansız hava aracı Kinmen Adası üzerinde uçtu

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.

1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

Öte yandan ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi deniz devriye uçağı ile "MH-60R" tipi denizaltı savar Seahwak helikopterinin Tayvan'ın güneybatısında PLA'nın tatbikat düzenlediği bölgenin yakınında görüldüğü kaydedildi.

Tayvan silahlı kuvvetleri, "Mirage 2000" ve "F-5" savaş uçaklarının tatbikat bölgesindeki durumu izlemek üzere havalandığı bilgisini aktardı.

Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmış, heyet dünkü temaslarının ardından öğleden sonra ayrılmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

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Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü - Son Dakika

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