Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti - Son Dakika Dünya

Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti

6 saat önce

Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği Tayvan'da Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği Hoıng Kong modeli "iki sistem tek devlet"in kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Tayvan, Çin'in 'iki sistem, tek devlet' teklifini reddetti, System.String[]

Hong Kong ile Çin arasında altı ayı aşkın süredir devam eden demokrasi mücadelesi sürerken Pekin yönetimi, "iki sistem tek devlet" modeli konusunda Tayvan ile de sorunlar yaşamaya başladı.


Başkanlık seçimlerinin 11 Ocak'ta düzenleneceği adada Başkan Tsai Ing-wen Pekin'in önerdiği bu sistemin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:22 
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