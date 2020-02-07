Tayvan, Çin uçuşlarını sınırlandırıyor - Son Dakika
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Tayvan, Çin uçuşlarını sınırlandırıyor

6 saat önce

Tayvan, Korona virüsünün yayılmasının ardından Çin'in çok sayıda kentine uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Tayvan, Çin uçuşlarını sınırlandırıyor, System.String[]

Tayvan, Korona virüsünün yayılmasının ardından Çin'in çok sayıda kentine uçuşlarını durdurma kararı aldı.


Tayvan, bugünden itibaren Çin'in pek çok kentine gerçekleştirdiği uçuşlarını durdurdu. Tayvan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pekin, Şangay, Xiamen ve Chengdu kentlerine uçuşların ise devam edeceği aktarıldı. Kararın, 29 Nisan'a kadar yürürlükte olacağı kaydedildi. Tayvan'dan Çin'e bağlı Makao ve Hong Kong sefer sayılarının ise azaltılacağı bildirildi.


Öte yandan Tayvan'da 16 korona virüsü vakasının görüldüğü öğrenildi. - TAİPEİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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