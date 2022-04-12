Tayvan, çip endüstrisini Çin'e karşı korumak için yasal yaptırım arayışında - Son Dakika
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Tayvan, çip endüstrisini Çin'e karşı korumak için yasal yaptırım arayışında

12.04.2022 17:34
Tayvan, çip endüstrisini Çin'e karşı korumak için yasal yaptırım arayışında

Çin ile ihtilaflı Tayvan, dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğu yarı iletken çip endüstrisini Pekin'in olası fikri mülkiyet ihlallerinden korumak için daha sıkı yasal düzenlemeler getirmeyi öngörüyor.

Çin ile ihtilaflı Tayvan, dünyanın en büyük üreticisi konumunda olduğu yarı iletken çip endüstrisini Pekin'in olası fikri mülkiyet ihlallerinden korumak için daha sıkı yasal düzenlemeler getirmeyi öngörüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Tayvan'daki hükümetin başbakanı Su Tseng-chang, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan'dan çip teknolojisi çalınmasını önlemek üzere, bu türden girişimlere daha sıkı cezalar getirilmesini öngören değişikliklerin bir an önce yasalaşması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Su, Çin'i ima ederek, "Kızıl tedarik zinciri, Tayvan'a sızmak, yeteneklerimizi alıp teknolojimizi çalmak için farklı yöntemlere başvuruyor." dedi.

Kanun koruyucu kurumların bu türden girişimleri önlemek üzere ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Su, ayrıca Ekonomi Bakanlığı ve Ana Kara İlişkileri Konseyi gibi kurumların da Tayvan şirketi gibi görünerek çip endüstrisi çalışanlarını saflarına katmaya çalışan Çin şirketlerine yönelik para cezalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Tayvan'da kabine şubatta kritik önemdeki teknolojilerin ve ticari sırların ada dışında izinsiz kullanılmasını "ekonomik casusluk" kapsamında suç haline getirmek üzere Ulusal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını önermişti.

Değişiklikle ayrıca, Tayvan hükümetinin kritik teknolojilerle ilgili operasyonlar yürütmek üzere yetki verdiği veya ekonomik olarak teşvik ettiği kişi veya kuruluşların Çin'e seyahatleri ve çalışma gezileri için önceden izin alma şartı getirilmesi öngörülmüştü.

Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi ve Birleşik Mikroelektronik Şirketi gibi dünyanın en büyük çip şirketlerine ev sahipliği yapan Tayvan, dünyanın ileri teknoloji yarı iletken imalatının yaklaşık yüzde 92'sini tek başına gerçekleştiriyor.

Tayvan hükümetinin, Tayvanlı yarı iletken mühendislerini ve diğer teknoloji yeteneklerini yasadışı yollarla saflarına katmaya çalıştıkları iddiasıyla yaklaşık 100 Çinli firmaya soruşturma açtığı bildirilmişti.

Tayvan Adalet Bakanlığının 2020'de çip casusluğuyla mücadele için kurduğu görev gücü geçen yıl 7 şirkete dava açmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan, çip endüstrisini Çin'e karşı korumak için yasal yaptırım arayışında - Son Dakika


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