Tayvan'da 10 kişi "vize dolandırıcılığından" gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayvan'da 10 kişi 'vize dolandırıcılığından' gözaltına alındı - Son Dakika

Tayvan'da 10 kişi "vize dolandırıcılığından" gözaltına alındı

6 saat önce

Tayvan'da, aralarında Çinli yetkililerin de olduğu binlerce Çinliyi Tayvan'a getirmek için vize dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tayvan'da 10 kişi

Tayvan'da, aralarında Çinli yetkililerin de olduğu binlerce Çinliyi Tayvan'a getirmek için vize dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Taipei Savcılık Ofisi sözcüsü Çın Yu-ping, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, 2017'nin başlarından bu yılın haziran ayına kadar en az 5 bin kişiye Çin'den Tayvan'ı ziyaret etmelerine izin veren sahte bilgilerin yazılı olduğu mektuplar gönderdiğinin ileri sürüldüğünü belirtti.

Aralarında muhalefet partisinin eski bir üyesinin de bulunduğu 10 kişinin, evrakta sahtecilik suçlamasıyla soruşturulduğunu kaydeden Çın, Tayvanlı paravan şirketler ve dernekler tarafından gönderilen mektupların, Çin vatandaşlarının turist olarak adayı ziyaret etmek için başvurduklarında istenen daha sıkı güvenlik incelemesiyle karşı karşıya kalmadan "mesleki değişim" kapsamında adaya girişlerine imkan tanıdığını ifade etti.

Çın, savcılığın, soruşturma sırasında bu şekilde Tayvan'a gelen bazı kişilerin, Çin hükümeti veya Çin Komünist Partisi için çalışmış olduğunu göz önünde bulunduracağını söyledi.

Diğer yandan Çın, savcıların, vize dolandırıcılığı şüphelilerinin casusluk yaptıklarına veya Tayvan'a siyasi zarar verebilecek başka faaliyetlerde bulunduklarını soruşturup soruşturmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Taipei Times gazetesi de ziyaretçilerden bazılarının "Tayvan'ı ziyaret etmelerine izin verilmeyecek üst düzey Komünist Parti yetkilileri ve istihbarat çalışanı kişiler" olduğunu yazdı.

Tayvan, son 11 yıldır ekonomisini canlandırmanın bir yolu olarak Çin'den gelen turistlere izin vermesine karşın, Çinli hükümet yetkililerinin adaya giriş yapmasını onaylamıyor.

Ancak "mesleki değişim" için Tayvan'ı ziyaret edenler, Çinli hükümet veya parti yetkililerini belirleme amaçlı özgeçmiş kontrollerinden muaf tutulabiliyorlar.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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