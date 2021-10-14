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Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

14.10.2021 16:30

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yangından etkilenen onlarca yaralı hastaneye kaldırılırken bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların yavaş ilerlediğini dile getiren yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini söyledi.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İLK ETAPTA 9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürülebildi.

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu. Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi.

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti

ÇÖKME TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMALAR YAVAŞ İLERLİYOR

Yangından etkilenen onlarca yaralı ise hastaneye kaldırılırken bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini bildirdi. Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.

Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

İtfaiye, Yangın, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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