Tayvan'da 13 katlı binada yangın çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İLK ETAPTA 9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürülebildi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 46'YA YÜKSELDİ

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu. Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi.

ÇÖKME TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMALAR YAVAŞ İLERLİYOR

Yangından etkilenen onlarca yaralı ise hastaneye kaldırılırken bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini bildirdi. Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu belirtti.