Tayvan'da 21 yıllık köprü çöktü: 10 yaralı, 6 kayıp

Tayvan'da bulunan turistik köprü sabah saatlerinde çöktü. Köprüden geçmekte olan bazı araçlar ve köprü altındaki balıkçı teknesi çökme sonucu hasar alırken, olayda 10 kişi yaralandı, 6 kişi ise kayıp.

Yilan bölgesinde yerel saat ile 09.00 civarı 1998'de hizmete açılan turistik Nanfangao köprüsü çöktü. CNA haber ajansında yer alan habere göre, köprüden geçmekte olan yakıt taşıyan bir tanker ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar aldı. Bazı insanların denize düştüğü belirtildi. Olay yerine hemen karadan ve denizden acil durum ekipleri sevk edildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, 6'sı ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, yerel saat ile 02.00 civarı 3.8 büyüklüğünde deprem olduğu ancak depremin köprünün çökmesiyle bağlantılı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Farklı açılardan köprünün yıkılma anı

-Kaçışan insanları

-Yanan tanker