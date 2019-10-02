Son Dakika Haberleri: Tayvan'da 4 kişinin cesedine ulaşıldı
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Tayvan'da 4 kişinin cesedine ulaşıldı

1 saat önce

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu kaybolan 6 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı.

Tayvan'da 4 kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu kaybolan 6 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı.

Tayvan'ın Yilan bölgesinde 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmı dün çökmüş, köprünün altına demirleyen bir balıkçı teknesinin üzerine düşmüştü. Köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralanmış, 6 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı. Dünden beri yoğun şekilde süren kurtarma çalışmalarında kayıp 6 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldığı açıklandı. Cesetlerin balıkçı teknesindeki Endonezyalı ve Filipinli işçiler olduğu belirtiliyor.

(İHA)

Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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