Son Dakika Haberleri: Tayvan'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

Tayvan'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem

56 dakika önce

Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:49 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer ABD Dışişleri Bakanlığı Yerel Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı, Türkiye Anında Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:45:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tayvan'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]