Tayvan'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
56 dakika önce
Tayvan'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan
'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Taitung bölgesinin 34 kilometre kuzeybatısı olan 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Çin
Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 09.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:49 Kaynak: AA
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