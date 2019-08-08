Son Dakika Haberleri: Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Tayvan'ın kuzeydoğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Tayvan'ın kuzeydoğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan adasının kuzeydoğusundaki Yilan ilçesi açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 30 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu ise depremin 6 büyüklüğünde ve yerin 22,5 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.
Merkez üssü Yilan ilçesinin 35 kilometre açıkları olarak belirtilen deprem, adanın iç kesimlerinde 4 ve 3 şiddetinde hissedildi.
Deprem nedeniyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. Yilan çevresinde araçların hızlarını saatte 60 kilometreye kadar düşürmeleri uyarısı yapıldı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:38 Kaynak: AA
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