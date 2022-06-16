Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü - Son Dakika
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Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

16.06.2022 11:52

- Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki bir lastik dükkanının sahibinin oğlu, aile içinde çıkan tartışma sonrası evlerini ateşe verdi.

- Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

TAİPEİ - Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki bir lastik dükkanının sahibinin oğlu, aile içinde çıkan tartışma sonrası evlerini ateşe verdi. Birinci katı lastik dükkanı olan bina bir anda alev aldı ve aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da son yıllarda yaşanan en büyük cinayet olayı ülkenin Hsinchu şehrinde meydana geldi. Aile içinde sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışma sonrası soy isminin Chen Yen-Hsiang olduğu öğrenilen bir erkek, yaşadıkları 2 katlı evi içindekilerle beraber ateşe verdi. Birinci katı lastik dükkanı olduğu öğrenilen bina bir anda alev aldı ve aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Hsinchu itfaiye ekipleri, olayın dün akşam yerel saatle 10.00 sıralarında gerçekleştiğini belirtti. Olay yerine 25 araç, 160 itfaiyeci, polis ve gönüllü itfaiyecilerden oluşan büyük bir ekibin gönderildiği öğrenildi. Yangının saatler sonra söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, ev sahibinin eşi, kızı, 2 gelini ve 4 çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin cesedini buldu. Çocukların 1, 4, 7 ve 10 yaşlarında olduğu ifade edildi.

Katil zanlısı Chen'ın babası, oğlunu benzin dökerken gördüğünü ve ailesini kurtarmak için 2'inci kata çıktığını söyledi. Baba alevler nedeniyle evden kimseyi kurtaramadığını belirtirken, kendisinin son anda alevlerden kaçtığını açıkladı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından sabıka kaydı olduğunu öğrenilen zanlı Chen'in polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü
Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü
Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü
Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü

YORUMLAR
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Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan'da ailesine kızan şahıs evi ateşe verdi: 8 ölü - Son Dakika
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