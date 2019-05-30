Son Dakika Haberleri: Tayvan'da askeri tatbikat
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Tayvan'da askeri tatbikat

19 dakika önce

Tayvan ordusu, Çin'den gelebilecek olası bir amfibi çıkarma saldırısına karşı savunma amacı taşıyan askeri tatbikat yaptı.

Tayvan'da askeri tatbikat, System.String[]
Tayvan ordusu, Çin'den gelebilecek olası bir amfibi çıkarma saldırısına karşı savunma amacı taşıyan askeri tatbikat yaptı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tayvan Adası'nın güney ucundaki Hıngçun Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikata, kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birlikler katıldı.
Tatbikatı izleyen Savunma Bakanı Yen De-fa, Çin'in silah kapasitesini artırdığını ve Tayvan'a saldırgan emellerinden vazgeçmediğini savunarak, "Barışı sağlamanın en iyi yolu savaşabilecek bir ordu hazırlamaktır. Bizim gücümüz ve kararlılığımız düşmanımızı pervasız adımlar atmaktan alıkoyacaktır." dedi.
Han Kuang adı verilen tatbikatta gerçek mermi kullanıldı.
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:17 Kaynak: AA
Japon, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel
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