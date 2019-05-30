Tayvan'da askeri tatbikat

Tayvan ordusu, Çin'den gelebilecek olası bir amfibi çıkarma saldırısına karşı savunma amacı taşıyan askeri tatbikat yaptı.

Tayvan ordusu, Çin'den gelebilecek olası bir amfibi çıkarma saldırısına karşı savunma amacı taşıyan askeri tatbikat yaptı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tayvan Adası'nın güney ucundaki Hıngçun Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikata, kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birlikler katıldı.

Tatbikatı izleyen Savunma Bakanı Yen De-fa, Çin'in silah kapasitesini artırdığını ve Tayvan'a saldırgan emellerinden vazgeçmediğini savunarak, "Barışı sağlamanın en iyi yolu savaşabilecek bir ordu hazırlamaktır. Bizim gücümüz ve kararlılığımız düşmanımızı pervasız adımlar atmaktan alıkoyacaktır." dedi.

Han Kuang adı verilen tatbikatta gerçek mermi kullanıldı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan'ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet erişim engeliyle ilgili açıklama: Sınırlandırılacak

31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini