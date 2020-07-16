Tayvan'da askeri tatbikatta yer alan helikopter düştü: 2 ölü - Son Dakika

Tayvan askeri güçlerinin gerçek mühimmatla düzenlediği askeri tatbikata katılan bir helikopterin düşmesi sonucu 2 askeri personel öldü.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen yaptığı açıklamada, halihazırda devam eden Han Kuang askeri tatbikatında yer alan helikopterin, yerel saatle 15.30 sularında Hsinchu Hava Kuvvetleri Üssü'nde düştüğünü belirtti.

Tsai, kazada 2 askeri personelin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Taiwan News'in haberine göre, saat 15.25'te havalanan Havacılık ve Özel Kuvvetler Komutanlığı helikopteri, kalkıştan yalnızca 3 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle hava üssüne sert bir iniş yaptı.

Kazada ağır yaralanan, pilot ve yardımcı pilot kaldırıldıkları askeri hastanede hayatını kaybetti.

Kaza yerinden alınan fotoğraflarda, alev alan helikopterden yükselen dumanlar görüldü.

Tatbikat, 17 Temmuz'da sona erecek

13 Temmuz'da başlayan ve gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikat, 17 Temmuz'da sona erecek.

Tayvan'daki 5 günlük tatbikatın bir bölümünü oluşturan bugünkü tatbikatta, Tayvan askeri birlikleri, Ada'nın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirmişti.

Tatbikat sırasında, simüle edilen işgal gücünü caydırmak için tank ve füze rampalarından ateş edilirken saldırı helikopterleri füze fırlatmış, savaş jetleri de denizdeki belirlenen hedefleri bombalamıştı.

Tatbikatı, taktığı kask ve giydiği yeşil askeri üniforma ile izleyen Tsai, "Han Kuang tatbikatı, dünyaya güçlü savunma kabiliyetlerimizi ve Tayvan'ı savunmak konusundaki güçlü kararlılığımızı gösterdi." ifadesini kullanmıştı.