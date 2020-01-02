Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming... - Son Dakika

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Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming...
6 saat önce
Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.
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