Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming... - Son Dakika

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming...

6 saat önce

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming..., System.String[]

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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