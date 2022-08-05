Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı

05.08.2022 15:42
Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı

Tayvan'da bir dizi kurum ve altyapının web sitelerinin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle son birkaç gündür siber saldırılara maruz kaldığı ve bazı saldırıların Çin'den gelen yazılımları içerdiği bildirildi.

Tayvan'da bir dizi kurum ve altyapının web sitelerinin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle son birkaç gündür siber saldırılara maruz kaldığı ve bazı saldırıların Çin'den gelen yazılımları içerdiği bildirildi.

Taiwan News internet sitesinin haberine göre, Tayvan'da Başkanlık Ofisi, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı, Tayvan Demiryolları İdaresi ve Tayvan Enerji Şirketi'nin web siteleri veya sistemleri, 2 Ağustos'tan bu yana saldırılarda artışla karşılaştı.

Yetkililer, saldırıların bazılarının Çin ve Rusya'dan yapıldığını tespit etti.

Siber saldırıdan etkilenen web siteleri, geçici olarak kullanılamaz hale geldi.

Tayvan kurumlarının müdahalesi sonrası söz konusu siteler, yeniden hizmet vermeye başladı.

Tayvan Dijital Bakanı Audrey Tang, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 2 Ağustos'ta bazı hükümet web sitelerinin trafiğinde normal oranın 23 katı bir artış görüldüğünü, ancak olaya zamanında müdahale edildiğini açıkladı.

Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) ise, Pelosi karşıtı mesajları göstermek için "hacklenen" bazı 7-Eleven mağazalarındaki dijital tabelalara ve bir tren istasyonuna yapılan incelemelerde anlaşmalı şirketler tarafından işletilen reklam sistemlerinde Çin yazılımı bulduğunu bildirdi.

NCC, işletmeleri, sistemlerini arka kapı saldırılarına karşı savunmasız hale getirebilecek Çin yazılımlarını kullanırken dikkatli olmaya çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak, Çin'in tehditlerine rağmen 2 Ağustos'ta Tayvan'a ulaşmıştı. ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin, Pelosi'nin ziyaretini gerekçe göstererek, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti Çin, Pelosi'nin ziyareti nedeniyle ABD ile savunma görüşmelerini iptal etti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:01:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tayvan, Pelosi'nin ziyareti sırasında siber saldırılara maruz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement