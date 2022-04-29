Tayvan'da bir haftada 10 bine yakın öğrenci Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Tayvan'da bir haftada 10 bine yakın öğrenci Covid-19'a yakalandı

29.04.2022 11:57
Tayvan'da bir haftada 10 bine yakın öğrenci Covid-19'a yakalandı

28 Nisan tarihleri arasında 9 bin 733 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

28 Nisan tarihleri arasında 9 bin 733 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tayvan'da Covid-19 vakaları artıyor. Ülkede, bin 400 okul tamamen ya da belli dersleri kapsayacak şekilde eğitime bir süreliğine ara verdi. Başkent Taipei'de bulunan Amerika Koleji ise uzaktan eğitime geçti. Tayvan, son açıklanan raporlara göre Covid-19'da 100 bini geride bıraktı. Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, bugün düzenlediği basın toplantısında, aynı gün 12 bin 313 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini söyleyerek, önümüzdeki günlerde vaka artışının daha da hızlanacağı konusunda uyardı.

PFİZER BNT İLE 4 MİLYON DOZLUK AŞI ANLAŞMASI İMZALANDI

Tayvan'da vakalar hızla artarken diğer taraftan da Pfizer BNT ile çocuk açılarını da kapsayan yeni bir anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Tayvan'a 4 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu aşıların 1.8 milyonu yetişkinler için kullanılan aşılar olurken, geri kalan 2.2 milyon aşı 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanan aşılardan oluşacak. Aşıların Tayvan'a ne zaman teslim edileceği tam kesinleşmese de yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre önümüzdeki ay Tayvan'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

(Uğur Rıfat Karlova-İHA)

Tayvan'da bir haftada 10 bine yakın öğrenci Covid-19'a yakalandı
Tayvan'da bir haftada 10 bine yakın öğrenci Covid-19'a yakalandı

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Kaynak: İHA

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