Tayvan'da çimento kulesi çöktü - Son Dakika
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Tayvan'da çimento kulesi çöktü

01.04.2022 23:18
Tayvan'da çimento kulesi çöktü

Tayvan'ın güneyindeki Kaoshiung şehrinde bir çimento fabrikasının yıkım çalışması esnasında çimento kulesinin planlanan yıkım alanının aksi yönüne çökmesi sonucu büyük panik yaşanırken, bölgedeki elektrik hattında zarar meydana geldi.

Tayvan'ın güneyindeki Kaoshiung şehrinde bir çimento fabrikasının yıkım çalışması esnasında çimento kulesinin planlanan yıkım alanının aksi yönüne çökmesi sonucu büyük panik yaşanırken, bölgedeki elektrik hattında zarar meydana geldi.

Tayvan'ın Kaoshiung şehrinde bulunan bir çimento kulesi çöktü. Yetkililer yerel saati ile öğlen 15.40'da South East Çimento fabrikasının beton kulesinin planlanan yıkım alanının aksi yönüne çöktüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre yıkım öncesinde gerekli önlemlerin alınmadığı belirtilirken, kazaya sebebiyet verenlere 90 bin Tayvan doları (46 bin TL) ceza kesileceği açıklandı.

Kaoshiung Belediyesi çalışma ofisinden yapılan açıklamada, kazada sorumluluğu bulunanlara yaklaşık 30 ila 292 bin Tayvan doları cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Ayrıca aynı firmanın daha önce benzer bir yıkım nedeniyle sabıkası olduğu ve uygulanacak cezanın en üst seviyeye çekileceği vurgulandı.

Elektrik hattı hasar gördü, hızlı tren seferleri durdu

Çimento kulesinin çökmesiyle beraber bölgede bulunan elektrik hattında zarar meydana geldi. Tayvan hızlı tren hattının güneye olan tren seferleri uzun bir süre yapılamadı. Tainan ve Kaoshiung hattını etkileyen elektrik kesintisi sonrasında yolda kalan yolcular otobüslerle gidecekleri yere ulaştırıldı.

Kaoshiung Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kazanın olduğu alana 167 personel ve 47 araç gönderildiği bildirildi. Olayda yüksek gerilim hattının hasar aldığı ve onarım işlemlerinin uzayacağı öğrenilirken, tren seferlerinin ne zaman normale döneceği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - TAİPEİ

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Türk Lirası, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan'da çimento kulesi çöktü - Son Dakika


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