Tayvan'da çöken köprü: 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Tayvan'daki 21 yıllık turistik köprünün dün çökmesinin ardından kayıp olan 6 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldı. Halen kayıp olan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Yilan bölgesinde 1998'de hizmete açılan turistik Nanfangao köprüsü dün sabah saatlerinde çökmüştü. Köprüden geçmekte olan yakıt taşıyan bir tanker ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar almış ve bazı insanların denize düştüğü belirtilmişti.

Olayda, 6'sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış ve 6 kişi de kayıptı. Bugün ise kayıp olan 5 kişinin cesedine ulaşıldı ve halen kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Farklı açılardan köprünün yıkılma anı

-Kaçışan insanları

-Yanan tanker

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DGS TARİHİ: 01.10.2019 - SAATİ: 10.27 - Haber Kodu : 191001028