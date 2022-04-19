Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü - Son Dakika
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Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü

19.04.2022 14:17
Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü

Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Covid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Tayvan'ın başkenti Taipei bölgesinde Covid-19 nedeniyle ilk çocuk ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Tayvan'da Covid-19 vakaları yükseliyor. Ülkenin başkenti Taipei'in Yeni Taipei bölgesinde Covid-19 nedeniyle ilk çocuk can kaybı yaşandı. Tayvan Shuang Ho hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan günü hastaneye getirilen çocuk, yoğun bakıma alındı ancak Covid-19'a bağlı olarak beyin sapı iltihaplanması sonucunda hayatını kaybetti. Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-İh basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantıda, hem hastane hem de belediye olarak küçük çocuğu hayatta tutmak için herkesin çok uğraş verdiğini belirterek, merkezi hükümete benzer durumların yaşanmaması ve özellikle küçük yaştaki çocukların korunması konusunda önlemlerin arttırılması konusunda uyarıda bulundu.

TAYVAN'DA REKOR VAKA

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung ülkede bin 727 yeni vaka olduğunu açıklayarak, bu rakamın Tayvan'ın şimdiye dek ulaştığı günlük en yüksek vaka olduğunu söyledi. Bu rakamın bin 626'sının yurt içi temastan virüs kaptığı belirtilirken, diğer 101 kişinin ise yurt dışında hastalandığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık bakanı Chen ayrıca biri 2 yaşındaki çocuk ve diğeri 90'lı yaşlarında olan erkek bir Tayvanlının hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı.

Ülkede, ilk doz aşılama oranı yüzde 84,19 olarak kaydedilirken, ikinci doz yüzde 79,42 ve üçüncü doz ise yüzde 55,61 olarak açıklandı.

Tayvan'da salgının başından bu yana 37 bin 710 vaka tespit edilmiş, Covid-19 nedeniyle de 856 kişi hayatını kaybetmişti.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü
Tayvan'da Covid-19'a bağlı ilk çocuk ölümü

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Kaynak: İHA

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