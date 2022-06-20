Tayvan'da Covid-19 olan çocuğun tırnakları beyazladı - Son Dakika
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Tayvan'da Covid-19 olan çocuğun tırnakları beyazladı

20.06.2022 12:38
Tayvan'da Covid-19 olan çocuğun tırnakları beyazladı

19 virüsüne yakalandıktan sonra tırnakları beyazladı.

19 virüsüne yakalandıktan sonra tırnakları beyazladı.

Uzakdoğu ülkesi Tayvan'ın Taichung kentinde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 virüsüne yakalandıktan kısa bir süre sonra el ve ayak tırnaklarının beyazladığı görüldü. Yetkililer, çocuğun kimliğini açıklamazken, ufak çocuğun geçtiğimiz Haziran ayı başında hastalandığı ve yaklaşık iki gün yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleri yaşadıktan sonra tırnaklarında renk değişimi meydana geldiğini belirtti.

Tayvan Taichung MetroHarbor Hastanesi'nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kao Chia-huei, çocuğun tırnaklarında oluşan beyazlamanın enfeksiyon sırasında kan damarlarında oluşan küçük kan pıhtılarından kaynakladığını söyledi.Kao, 6 yaşındaki çocukta gözlenen olgunun 2 veya 3 ay içinde yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirterek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Covid tırnakları olarak adlandırılan yatay çizgilerin görünümü gibi tırnakta meydana gelen değişiklikler, enfeksiyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'da Covid-19 olan çocuğun tırnakları beyazladı - Son Dakika

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