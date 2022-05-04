Tayvan'da Covid-19 vakaları 30 bine yaklaştı - Son Dakika
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Tayvan'da Covid-19 vakaları 30 bine yaklaştı

04.05.2022 12:47
Tayvan'da Covid-19 vakaları 30 bine yaklaştı

Tayvan'da hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı.

Tayvan'da hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında vaka sayıları art arda rekor kırarak 30 bine yaklaştı.

Tayvan'da Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkedeki son 24 saate ait Covid-19 verileriyle ilgili açıklama yapan Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, 28 bin 487 vaka tespit edildiğini ve toplam sayının da 202 bin 418'e yükseldiğini duyurdu. Bu sayıyla birlikte salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu. Covid-19 nedeniyle aralarında kronik hastalığı bulunmayan 20 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 881'e yükseldi.

EN ÇOK VAKA YENİ TAİPEİ'DE

Tayvan'ın tüm bölgelerinde tespit edilen vakaların en yoğun olduğu yer ise Yeni Taipei kenti oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeni Taipei'de 10 bin 151, başkent Taipei'de ise 5 bin 538 kişi Covid-19'a yakalandı.

Tayvan Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre ülkedeki Covid-19 vakaları bu ay içinde günlük 100 bin sınırına ulaşacak.

(Uğur Rıfat Karlova/İHA)

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Koronavirüs, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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