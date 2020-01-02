Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü - Son Dakika

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü

6 saat önce

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü, System.String[]

Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Shen, kurtarılanlar arasında yer alırken savunma bakanlığı bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.

Taipei, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tayvan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler geldi
Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak

Son Dakika Haberleri
15:42 Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
15:42 BAKAN ALBAYRAK ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU (2) - Son Dakika
15:42 1500 yıllık Germanicia'yı ilmek ilmek halıya işliyorlar - - Son Dakika
15:42 Öncelik vatandaşların güvenliği - Son Dakika
15:37 Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
15:03 Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
14:47 İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 15:42:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayvan'da Genelkurmay Başkanı'nın içinde olduğu helikopter düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]