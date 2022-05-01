Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

01.05.2022 11:48
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 15 binin üzerine çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 15 binin üzerine çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 15 bin 33, dış kaynaklı 116 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 kişi öldü.

Yaşamını yitiren iki kişinin 80'li yaşlarda bir kadın ve bir erkek ile 60'lı yaşlarda bir kadın olduğu, erkek hastanın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı, iki kadın hastanın ise tek doz aşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 15 bini aştı.

Günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Ada'da 1 Ocak-29 Nisan döneminde tespit edilen toplam 74 bin 976 vaka arasında yalnızca 22'sinin durumunun ağır olduğu, 185 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 132 bin 955 vaka görüldü, virüs nedeniyle 868 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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