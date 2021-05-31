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Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 280'e yaklaştı - Son Dakika

Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 280'e yaklaştı

31.05.2021 15:31
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 280'e yaklaştı, System.String[]

Tayvan'da son 24 saatte 278 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Tayvan'da son 24 saatte 278 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 278 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada daha önce kayıtlara girmeyen 73 vakanın da eklenmesiyle toplam vaka sayısının 8 bin 511'e çıktığı, virüse bağlı 15 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 124'e çıktığı ifade edildi.

Tayvan'da art arda 17 gündür günlük 100'den fazla vaka görüldüğü vurgulanan açıklamada, bazı günlerde vaka sayısının 500'e yaklaştığı kaydedildi.

Bu arada, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yaptığı açıklamada, 20 milyon doz Kovid-19 aşısını adaya getirmek için uğraştıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Chen Shih-chung da bir ya da iki hafta daha sıkı tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

Tayvan'da geçen nisan ile ekim arasında art arda 200 gün boyunca hiç Kovid-19 vakası görülmemişti.

Ancak adadaki vakalar, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yeniden artışa geçmişti.

Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 280'e yaklaştı - Son Dakika


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