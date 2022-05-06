Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

06.05.2022 12:17
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 36 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 36 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 36 bin 168, dış kaynaklı 45 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 10 kişi öldü.

Yaşamını yitirenlerin 30 ila 90 yaşlarındaki 6 kadın ve 4 erkek olduğu ve tümünün kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin ve 5 Mayıs'ta 30 bin eşiğini geçmişti.

Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Ada'da 1 Ocak-29 Nisan döneminde tespit edilen toplam 206 bin 134 vaka arasında 70'inin durumunun ağır olduğu, 467 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 268 bin 569 vaka görüldü, virüs nedeniyle 896 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Mayıs, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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