Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

08.05.2022 10:05
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 45 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı 45 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 46 bin 377, dış kaynaklı 159 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 11 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, önceki güne kıyasla 10 binden fazla artış gösterdi. Ada'da 6 Mayıs'ta 36 bin 168 yeni vaka kaydedilmişti.

Yaşamını yitirenlerin 40 ila 90 yaşlarındaki 7 erkek ve 4 kadın olduğu ve tümünün kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin ve 5 Mayıs'ta 30 bin eşiğini geçmişti.

Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 357 bin 271 vaka görüldü, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Mayıs, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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