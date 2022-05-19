Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 80 binin üstüne çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Salgın Komuta Merkezinden (CEEC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 85 bin 356, dış kaynaklı 46 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 41 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 80 bin eşiğini aşarken önceki güne kıyasla 19 bin 523 ilave yeni vaka kaydedildi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin, 10 Mayıs'ta 50 bin ve 12 Mayıs'ta 60 bin eşiğini geçmişti.

Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendirilen salgın dalgasının mayıs sonunda tepe noktası ulaşacağı ve günlük vaka sayısının 100 bini aşacağı öngörülüyor.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da Çin ana karası ve Hong Kong'daki "sıfır vaka" stratejisinden farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçme kararı almıştı.

Tayvan'da bugüne kadar 1 milyon 70 bin 561 vaka görüldü, 1235 kişi hayatını kaybetti. Vakaların ve ölümlerin büyük bölümü son salgın dalgasında ortaya çıktı.