Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

29.04.2022 13:39
Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Kovid-19 vakalarının sayısı, 10 binin üzerine çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da Kovid-19 vakalarının sayısı, 10 binin üzerine çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 11 bin 353, dış kaynaklı 164 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi öldü.

Yaşamını yitiren iki kişinin 60'lı yaşlarda bir kadın ve 70'li yaşlarda bir erkek olduğu, her ikisinin de Kovid-19'a karşı aşılanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların arttığı dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 10 bini aştı.

Günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da ise 5 bin eşiğini aşmıştı.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Yeni vakaların 23'ünün orta düzeyde, 3'ünün ise ileri düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği bildirildi.

Ada'da 1 Ocak-23 Nisan döneminde tespit edilen toplam 51 bin 663 vaka arasında yalnızca 17'sinin durumunun ağır olduğu, 142 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 100 bin 753 vaka görüldü, virüs nedeniyle 862 kişi hayatını kaybetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 23 Nisan, Tayvan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan'da günlük vaka sayısı 10 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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